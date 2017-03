Hay restricción en denominación de los billetes en la CFE

Por: Eloísa Guerrero

Álamo, Ver.-Cada bimestre que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuden a realizar el pago del servicio de la energía eléctrica se encuentra con el problema de que el cajero no recibe billetes de 500 y de mil pesos, razón por la cual ha generado inconformidad entre los usuarios.

Una de las personas que dio a conocer su queja dijo que no es posible que en los cajeros automáticos que se utilizan en la CFE para que los usuarios paguen su recibo, se tenga el problema que a la hora de pagar haya restricción a la hora de pagar, ya que no se reciben los billetes de 500 y de mil pesos.