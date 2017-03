ENTREVISTAN A FLAVINO

Por: Livia Díaz

Xalapa, Ver.- La mañana de domingo a las 8,15 horas fue detenido Flavino Ríos Alvarado ex gobernador de Veracruz.

Tal dijo en entrevista telefónica con XEU.

Dijo a la reportera que por incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias lo habían detenido y que está “en la Ministerial”.

Que el delito que se le imputa es “préstamo de helicóptero.”

Cabe recordar que, cuando el ex gobernador lo prestó a Javier Duarte de Ochoa no lo negó y dió a conocer dijo que en ese momento no se le había fincado ningún delito a su antecesor, por lo que consideraba no haber incurrido en falta alguna.

Comunicó que va a demostrar que es inocente, que se han respetado sus derechos y que anda solo.

ES UNA CAJA CHINA

También que considera que es “una caja china” esto que en México es conocido como un distractor.