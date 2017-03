¡OMG! Bárbara de Regil llegará al altar

Mundo/Staff

Durante un evento en la Ciudad de México, Bárbara de Regil compartió su felicidad con los medios de comunicación; y es que la protagonista de Rosario Tijeras contraerá matrimonio con Fernando Schoenwald.

Sobre los detalles del enlace, la guapa actriz aseguró que se llevará a cabo en 2 meses, así como que ya tiene casi todo listo; sin embargo, aún no tiene vestido de novia: “Estoy muy contenta porque en julio comenzaré a grabar la nueva temporada de ‘Rosario tijeras’, entonces tengo todo este tiempo para planear mi boda…. Faltan dos meses para que me case y no tengo vestido y estoy relajadísima, si no llegara a tener vestido por algo, voy a una tienda y lo compro, no pasa nada”, dijo en entrevista.