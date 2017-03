En aumento los enjambres de abejas

Por: V. Raúl Rodríguez

Cazones, Ver.-Ante la ola de calor y humedad que se ha registrado en los últimos días, cuyas temperaturas han sido elevadas, viene propiciando el incremento de la presencia en la región de enjambres de abejas africanas; lo cual ha ocasionado que el personal de Protección Civil haya aumentado sus tareas de atender las llamadas de auxilio de la población, para controlar y destruir a estos peligrosos insectos.

De acuerdo con las estadísticas que se llevan por parte de Protección Civil, las abejas africanas buscan los inmuebles abandonados, así como los espacios donde abunda el follaje en sitios no muy transitados; exhortando a la población a no tratar de destruirlos por si mismos para no ser víctimas de una ataque que ponga en riesgo su salud y hasta sus existencias.