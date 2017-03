Anuncia Américo Zúñiga donación del IMAC al Instituto de las Mujeres

Fepade obtiene orden de aprehensión contra Javier Duarte

EL MUNDO / STAFF

Ciudad de México.-La Fiscalía especializada en Delitos Electorales (Fepade) obtuvo de un juez de Control una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) explicaron que la orden de captura fue por obstaculizar al Instituto Electoral de Veracruz, según lo establece el artículo 7 fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La investigación refiere que el ex mandatario negó recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral en esa entidad.

Con ello, según la Fiscalía, se puso en riesgo el proceso electoral en el estado, además de que se trata de la primera orden de aprehensión en contra del ex gobernador Duarte de Ochoa, por delito Electoral.