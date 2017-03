​Presupuesto a Sedarpa pendiente

EL MUNDO / STAFF

Xalapa, Ver.- El Congreso del Estado aún no autoriza el presupuesto a emplear en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa). Se encuentra en análisis las necesidades de la dependencia, manifestó su titular Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

Esto obedece a la prórroga que solicitó del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares a la Legislatura actual para permitir que cada secretario de despacho realizara un diagnóstico y expusiera de manera específica y transparente en qué se invertirían los recursos.

Guzmán Avilés especificó que en lo que respecta los recursos otorgados por la Federación mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), actualmente solo se encuentra abierta la ventanilla del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF).

A través de la Sagarpa, los recursos se mezclan en concurrencia –se combina presupuesto federal con estatal- para poder aplicarlos mediante el ‘Pari Passu’ -porcentajes de aportación-, que todavía no se definen porque las secretarías aún no tienen autorizados sus presupuesto en ningún estado del país.

“Tenemos que esperar a que el Congreso apruebe este recurso y poder dar inicio a los proyectos productivos. No hemos abierto ventanillas debido a que no tenemos los recursos para poderlos aplicar y no podemos adelantarnos a algo sin saber cuál es el presupuesto que manejaremos”, declaró.

El funcionario estatal puntualizó que la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (Amsda), se ha reunido en la Ciudad de México con autoridades federales para homologar las Reglas de Operación 2017, para que los proyectos productivos tengan una buena operatividad y los productores tengan a bien cumplir con los lineamientos.

“La Federación se ha estado retrasado; ha habido recortes y por esa razón los recursos se han ido reduciendo”, aclaró.