Por: Imelda Camacho

Papantla, Ver.- No cesa la corrupción en la policía federal de caminos, asegura el líder de taxistas de la Unión Veracruzana de Pueblos Olvidados, Gregorio Jiménez.

El líder de los taxistas admitió haber cometido una infracción ayer por la mañana a la altura de casitas kilómetro 091 +700 cerca del Faro en el municipio de Nautla.

“Fui infraccionado por un oficial de la patrulla número 11893 de nombre Julio Cesar Cardona Morales de la policía federal, quien me exigió la cantidad de 1000 pesos de mochada para no ser infraccionado”.