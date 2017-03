José Ron critica en redes a Cristián de la Fuente y todos salen en su defensa

Mundo/Staff

Cristián de la Fuente y José Ron tuvieron una fuerte diferencia en redes sociales este fin de semana, debido a que el actor chileno subió a su cuenta de Instagram un video en el que se le puede ver talando un árbol, junto a la frase: “Cuando no hay gym… a darle al árbol”.

Esta práctica no la vio del todo bien José Ron, quenno dudo en comentar: “Cuando no hay gym, ¿a darle al árbol? Oraleeee lo leo y no lo creo. Solo espero que siembren más de los que destruyan”.

Este comentario molestó mucho a los seguidores de Cristian, quienes no dudaron en atacar a José, a tal punto que el actor y compañero de telenovela de Cristián, Diego Olivera, le respondió a Ron diciéndole que estaban en una zona apta para talar, por lo que su comentario le parecía totalmente fuera de lugar.

Posteriormente, Cristián de la Fuente aclaró que su acción correspondía a una escena de la telenovela En tierras salvajes, que el árbol sería talado tarde o temprano debido a que estaban en una zona en la que estaba permitida dicha actividad.