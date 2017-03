Foraneos de “paseo” por la Liga

Mundo/Staff

Los nuevos extranjeros que llegaron a México para este Clausura 2017 no han terminado de pesar. Pese a la constante invasión de jugadores foráneos, algunos no logran destacar en sus clubes, ya que casi 35 por ciento aún no debuta en Liga, cuando ya va más de la mitad del torneo.

Para el Clausura 2017 recalaron un total de 46 elementos de otros países, de los cuales 16 no han podido hacer su aparición en algún partido liguero, aunque en algunos casos son empleados en cotejos de Copa.

Veracruz es el equipo que menos ha utilizado a sus nuevos extranjeos, ya que contrató a siete jugadores, de los cuales solamente uno ha visto acción en la Liga, mientras que otros seis no han participado ni un minuto en el torneo. En tanto, Puebla también incorporó a siete foráneos, aunque cuatro son los que han tenido actividad tras nueve jornadas.