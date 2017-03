Turistas piden más espacios para diversión

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.- Luego de mencionar que el turismo que está arribando al puerto ha comenzado a exigir más y mejores servicios, miembros de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Huasteca, declararon que para poder cumplir estas exigencias primero se tiene que resolver el problema que se tiene en la zona de playa.

” Sabemos que hay una serie de requerimientos que nos exige ya el turismo que nos está visitando, faltan servicios, pero estos no se pueden brindar si no se da primero solución al problema que se tiene en la zona Federal, pues debe haber un delineamiento de los terrenos ganados al mar, situación en la que el municipio no tiene injerencia sino es otorgada por SEMARNAT”