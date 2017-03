COLUMNA: EN CORTO

EN CORTO… SIN CORTES

José Ortiz Medina

PGR se la perdona

a cómplice de Duarte

Trasciende que uno de los presuntos cómplices de Javier Duarte de Ochoa decidió negociar, narrar, entregar pruebas y con ello obtener una especie de inmunidad con la cual se canceló su orden de aprehensión y, por lo tanto, su búsqueda. Se trataría de José Juan Janeiro Rodríguez, encargado junto con otros, de invertir los recursos obtenidos de las empresas fantasma creadas por Javier Duarte.

Entre noviembre y diciembre pasados, la PGR cateó diversos domicilios en la Ciudad de México por el caso Duarte. Lo que buscaba en realidad era localizar a Janeiro Rodríguez.

Tras semanas de búsqueda, Janeiro Rodríguez fue localizado en España por la PGR, pero fue él quien buscó a las autoridades mexicanas para negociar. Luego de varios días de declaraciones, narró la estrategia financiera y operativa de Duarte. Janeiro relató con detalle todas las operaciones, movimientos, empresas creadas y cómplices que ayudaron a Javier Duarte. Quizás lo más valioso que describió es el lugar en el que se encuentra gran parte de los recursos, así como las empresas lícitas en las cuales se invirtió.

Después de entregar su testimonio, la PGR se retractó de la orden de aprehensión solicitada en contra de Janeiro y no tuvo que usar la figura de testigo protegido; prefirió usar la llamada prueba anticipada que ahora permite el Nuevo Sistema de Justicia en México.

Impugna Javier Escalera

ante imposición de Morena

El aspirante a la candidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Xalapa, Francisco Javier Escalera Carbonell, impugnó ante el Tribunal Electoral de Veracruz, el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones que determinó que Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, será su nominado para competir por este ayuntamiento.

En sus alegatos, Escalera calificó el documento como violatorio de sus derechos político- electorales, del debido proceso, de la garantía de audiencia y de acceso a una tutela judicial efectiva.

Escalera Carbonell acusó que el dictamen carece de fundamentación y motivación, pues señaló que la Comisión Nacional de Elecciones sólo refiere que cumplió con los requisitos, sin establecer los mecanismos legales para declarar la procedencia de las precandidaturas.

Según él, la instancia intrapartidaria expuso que sesionó para realizar un análisis estatutario, reglamentario y documental de los expedientes integrados con solicitudes de registro; sin embargo, desde su punto de vista, “es evidentemente claro la violación a los principios de legalidad, certeza, transparencia e igualdad de oportunidades”.

En su recurso, apuntó que, “basta con que un actor político manifieste desconocer la trayectoria o trabajo político de una persona, lo cual resultará suficiente para negar o aprobar el registro de precandidato, lo que desde luego violenta la garantía de audiencia y debido proceso”.

El dictamen, adicionó, sostiene que en aquellos casos que fue negado el registro, obedece fundamentalmente a la opinión de los responsables políticos estatales y nacionales en Veracruz, “lo que de entrada resulta violatorio a la garantía de legalidad, certeza y transparencia”.

Otro de los agravios que expuso es que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, omitió establecer cuáles fueron los requisitos legales o estatutarios que incumplió, lo que de facto lo dejó en estado de indefensión, ya que de conocerlos hubiese podido subsanar tales omisiones.

“No existe certeza de la metodología aplicada por parte de la Comisión Nacional de Elecciones para revisar las solicitudes que fueron presentadas por los diversos aspirantes, mucho menos consta que cada uno de los expedientes se encuentren debidamente integrados”, acusó.

Finalmente, refrendó que el dictamen no menciona que al menos una de las razones para negarle la precandidatura es que no haya cumplido con algún requisito documental, ni los parámetros utilizados para valorar su perfil respecto del trabajo político. Apuntó además que nunca le entregaron acuse de recibido, por lo cual no pudo integrarlo a la demanda formulada ante el TEV.

Hará declaraciones tronantes

Nicanor Moreira este viernes

El empresario y aspirante a la alcaldía de Xalapa Nicanor Moreira Ruiz convocó a una rueda de prensa este viernes en un restaurante del centro de la ciudad, en la que se espera que haga fuertes declaraciones.

Y es que trascendió que finalmente, David Velazco Chedraui será el candidato a la alcaldía xalapeña por la alianza PAN-PRD.