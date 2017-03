“Es indispensable reestructurar la deuda para evitar una crisis social, económica y política de graves consecuencias para los veracruzanos”: Gobernador Yunes

Con esta alternativa el gobierno estatal pagaría menos intereses, sin contratar nuevos créditos

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares reafirmó que es indispensable reestructurar la deuda para evitar una crisis social, económica y política de graves consecuencias para el Estado.

Advirtió que si el Congreso Local no aprueba esta medida los afectados serían los 8 millones de veracruzanos a los que no se podría brindar servicios de salud, seguridad, ni educación, pues el gobierno no tendría la posibilidad de pagarle a médicos, enfermeras, policías, ni maestros.

Manifestó que con la reestructuración de la deuda el gobierno estatal pagaría menos intereses y dejó en claro que ésta no implica contratar nuevos créditos.

Dijo que está en la mejor disposición de platicar con los legisladores locales para explicar los beneficios de esta medida así como las repercusiones para Veracruz en caso de no aprobarse.

“Soy el único Gobernador que ha ido al Congreso del Estado a dialogar con los diputados y si es necesario lo seguiremos haciendo”, señaló.