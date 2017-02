Califica Jessica Jarquín a Mundial Sub 17 de Pesas

Boca Del Río, Ver.- La veracruzana Jessica Jarquín González logró su calificación al Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub 17, el cual se realizará del 3 al 10 de Abril en Bangkok, Tailandia, luego de aprobar con éxito el filtro final que se realizó en Monterrey, Nuevo León.

Luego de una semana de campamento en Monterrey, Nuevo León, la pesista veracruzana consiguió su objetivo de estar en su segundo Mundial Sub 17 luego de que participara en el que se realizó en Lima, Perú en el 2015. En el 2016 también logró su objetivo de calificar al Mundial realizado en Malasia, pero por cuestiones administrativas no pudo asistir a ese certamen internacional.