Inicia precampaña en Casitas el “Varón”

Por: Gustavo Maldonado

Tecolutla, Ver.-Mañana en punto de las 8:00 am y frente a su domicilio particular, iniciará su precampaña el ingeniero José Felipe González Jacinto Precandidato de Movimiento Ciudadano por la Candidatura a la Presidencia Municipal por Tecolutla Veracruz México, se espera la presencia de cientos de Tecoluteños que ven en la figura del Varón, la mejor opción para representarlos en el ayuntamiento Municipal, González Jacinto es originario de la comunidad de Casitas y es coordinador distrital de la Comisión Regional de los Derechos Humanos A. C., quien a través de esa agrupación ha logrado llevar, diversos beneficios a las escuelas, preescolar, primaria, secundaria y preparatorias del municipio de Tecolutla, además de ser pionero en aterrizar apoyos Federales, como el programa LICONSA a los sectores más vulnerables.