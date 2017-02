EXIGEN INTERVENCIÓN DE LA UNESCO-CEP

En desacuerdo por comentarios racistas

Las opiniones se han hecho públicas ante los cometarios de Carlos Vega

Por: Imelda Camacho

Papantla, Ver.- La ex diputada federal Jeanny Arroyo Ruiz calificó de indignantes las declaraciones realizadas por Roberto Carlos Vega Monroy, Director Técnico de Telesecundarias Federales en contra los voladores de Papantla.

La ex diputada federal de Papantla y ex integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía del Congreso de la Unión, manifestó su enojo por la publicación de Roberto Carlos Vega “hagamos patria y exterminémoslos, pues ellos viven de nuestros impuestos, son unos chupasangre” y con la fotografía de los voladores de Papantla.