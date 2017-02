Cumbre Tajín 2017 sin artistas internacionales

EL MUNDO/STAFF

Papantla, Ver.- El secretario de Turismo y Cultura, Leopoldo Domínguez Armegual, confirmó la celebración de Cumbre Tajín 2017, aunque dijo que no habrá artistas de talla internacional, como en años anteriores.

Entrevistado en los pasillos del Palacio Legislativo, adelantó que el elenco estará integrado por artistas locales y de la región de Papantla, reconocidos y con amplia trayectoria.

“La Cumbre Tajín se realizará; esta todo organizándose, todavía no damos a conocer el elenco artístico; les vamos a dar el mejor espectáculo al que puedan aspirar los turistas”.

En este sentido, insistió en que los artistas de talla internacional están descartados, pues en Veracruz hay artistas de muchísima calidad, los cuales deben ser dados a conocer.

Respecto al presupuesto, dijo que aún no se tiene cuantificado y el evento será apoyado en la misma medida que se apoyó a las Fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan y al Carnaval de Veracruz, “tenemos apoyo logístico que involucra a la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, pero dinero como tal no habrá”.

