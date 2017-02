Tuxpan, sin daño patrimonial: ORFIS

CUMPLIENDO LEGALMENTE

En total orden resultó la rendición de la cuenta pública del 2015

EL MUNDO/STAFF

Tuxpan, Ver.- El alcalde de Tuxpan, Veracruz, Raúl Ruiz Díaz dio a conocer que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) ya dictaminó que el Ayuntamiento de Tuxpan carece de daño patrimonial, cumpliendo legalmente con la rendición de la cuenta pública 2015.

El ORFIS dio el estatus de Asunto Concluido al proceso de rendición de la cuenta pública 2015, destacando Ruiz Díaz que al ser una administración que desde el inicio se ha conducido como un gobierno transparente y de puertas abiertas, consideró oportuno compartir con la ciudadanía dichos resultados.

Mencionó que la administración municipal está sujeta a la rendición de cuentas hacia la ciudadanía mediante las dependencias de fiscalización superior, ante las cuales tras cada ejercicio se pone a disposición la recaudación, administración, ministración, manejo y aplicación de recursos federales, estatales y municipales; actos, contratos, convenios, concesiones y operaciones realizadas, total legalidad a fin de no causar daños al patrimonio municipal.

“El Ayuntamiento y los servidores públicos, no incurrimos en ningún presunto daño patrimonial y las observaciones que tenemos que atender son de carácter administrativo, detalles que todo municipio puede tener, pero que no trasgrede la confianza ni la aplicación de los recursos públicos” afirmó.

Las observaciones que realiza en su momento el ORFIS son tomadas de manera positiva por las administraciones, ya que es muestra de que el órgano está al pendiente de las acciones que se ejecutan, por lo que haber comprobado debidamente el orden y la aplicación de los recurso y por ende recibir una resolución favorable, sin daño patrimonial y concluido debidamente, es demostrar como administración municipal, que los recursos están siendo bien aplicados y que se trabaja en el marco de la legalidad y respeto hacia los ciudadanos.