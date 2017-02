Cinco lesionados en aparatoso accidente

UN DÍA SIN INMIGRANTES

EL MUNDO/STAFF

Nueva York. -Decenas de restaurantes, bares y otros negocios en ciudades de todo Estados Unidos cerraron sus puertas el jueves para demostrar su respaldo a "Un Día Sin Inmigrantes", una paralización como protesta contra las políticas del presidente Donald Trump. Activistas llamaron a los inmigrantes a no ir a trabajar, a evitar salir de compras y no comer fuera de casa y a no asistir a clases, en un esfuerzo por resaltar el papel vital que cumplen en la sociedad estadunidense.