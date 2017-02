ENCUENTRAN EN SAN JOSÉ A TRABAJADORES DE ICATVER

Sancionados por SSP

Por: Livia Díaz

Xalapa, Ver.- Trabajadores plantonistas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver) fueron desalojados y sus familias no los encontraban.

Durante la madrugada del jueves, alrededor de las 03.00 horas, perdieron contacto con ellos.

Se trata de Luis Alfredo Marín Cano, Ricardo López, María Elena Alonso Guerrero, Vianney y el acompañante Emilio Azamar, que es el esposo de la señora María Elena.

Los familiares se preocuparon y comenzaron su búsqueda a las 08.00 horas, y más tarde en la mañana mostraron carteles con la denuncia en la Plaza Lerdo, pero no quisieron dar ninguna información.

Luego dijeron que iban a la Fiscalía General del Estado (FGE) a reportarlos desaparecidos y regresaban.

Se supo que alrededor de las 14.00 horas los encontraron en el Cuartel San José, y que puedieron verlos hasta las 16.00 horas en que contaron que fueron intervenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), trasladados al lugar y encerrados.

Este lugar se encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre, a unas cuadras de la Plaza Lerdo, en donde se pusieron en huelga de hambre el martes.

Se trata de cuatro personas que se desempeñaban en la institución hasta que los cesaron y demandaban reubicación por tener cinco años de antigüedad, negándose a comer.

Las familias informaron que les han dicho que les impusieron 24 horas de arresto “por hacer sus necesidades en la vía pública.”

De la falta administrativa fueron informados los plantonistas pero los policías alegan que los agredieron y que por eso los intervinieron.

“Nunca nos golpearon” dijeron al familiar que declaró esto. “Están en los separos” y “no los quieren liberar hasta que pasen las 24 horas”.

El incidente fue en un área de campamento que tenían improvisado en la explanada frente al palacio del gobierno estatal con casas de campaña y se reportó por este medio el miércoles.

Finalmente se dijo que la huelga de hambre la continúan y que se les dijo que serán liberados a las 03.00 horas del viernes, no han salido antes porque están bajo el rigor de alguna ley que no dispone el derecho a fianza y que no ha sido mencionada.

Al cierre de esta edición aún no se dijo qué autoridad es la sancionadora y si se aplicó el Bando Municipal de Buen Gobierno o se trata de otra disposición local o estatal.