COLUMNA: GENTE DETRÁS DEL DINERO

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Por: Mauricio Flores

Y después del gasolinazo… bajan alimentos

No, no sería maquillaje alguno del INEGI, que dirige Julio Santaella, sí la inflación en la primera quincena de febrero, cuando menos en alimentos de la canasta básica, se amortigua tras del incremento de la gasolina a principios de año: conforme al análisis del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, que dirige Juan Carlos Anaya, la canasta básica no se movió la semana pasada y existen condiciones de abasto para que así continúen.

El documento llamado Semáforo Semanal Agropecuario da cuenta que dicha canasta –que nadie se llame a engaños- subió 5.3% anualmente pero sólo de 0.9% al mes. Ello indicaría que, lejos de los pronósticos más pesimistas el gasolinazo, no se transfirió en el mismo porcentaje a los alimentos. Empero, el equipo del secretario José Antonio Meade está alerta pues existen productos donde la presión de abasto, como el limón que al mayoreo subió arriba del 5%, y el aceite de soya de entre 3% y 5% dado el fuerte aumento anual (casi 30%) en la soya y pasta de soya.

Pero con una notable disminución es el tomate saladette con caída de -7% al mayoreo y de -24.3% en autoservicios de la CDMX, así como cebolla bola y el aguacate. Incluso la tortilla, con movimiento marginal (0.76% semanal) en tortilladoras y una baja de casi -5% en autoservicios y el bolillo sin cambio. El bistec, provisto por los ganadores que encabeza Oswaldo Chazaro, subió 6.5% mensual pero en la semana sólo aumentó 0.8%, en tanto que pollo y huevo abastecido por a UNA que lidera Cesar Quesada bajaron semanalmente casi -2% conforme a la Profeco que lleva Ernesto Nemer aunque más pronunciada la baja mensual (-4% promedio). Así los precios… aunque la percepción pueda ser otra.

Apostando por los emprendedores

A lo largo de los 3 años de funcionar el programa Jóvenes Emprendiendo CDMX han pasado por más de 15 mil estudiantes de escuelas públicas por la metodología Gallup para la detección de capacidades emprendedoras, se han logrado detectar a 400 con altas habilidades y casi 150 con talento excepcional para crear empresas. Ante ello, Jim Clifton, presidente de Gallup, dona un millón de dólares para apoyar a los 100 proyectos emprendedores más relevantes detectados por la SEDECO conducida por Salomón Chertorivski. Esta es una manera concreta en que el gobierno de Miguel Mancera de enfrentar el reto que impone la nueva relación con EU.

Justicia pareja es pareja.

Y para apuntalar el estado de derecho y enmendar sus fragilidades, Raúl Cervantes, Procurador General de la República, presentó hoy en el Senado, junto con el presidente de la Conago, Graco Ramírez su proyecto de sistema para homologar los procesos de procuración de justicia, acorde al nuevo sistema procesal penal, para unificar criterios de aspectos como la investigación pericial y la formación de profesionales. Una tarea, dada su magnitud, que deberán realizar conjuntamente gobernadores, procuradores y fiscales.