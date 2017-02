Con apoyo del sector popular, el PRI volverá a representar las mejores causas de la sociedad

Unidos siempre demostramos que tenemos mejores capacidades y los mejores cuadros

Xalapa, Ver.- Los priistas tenemos hoy la responsabilidad de construir la unidad que necesitamos para tomar un nuevo rumbo que nos permita volver a representar las mejores causas de la sociedad, porque los ciudadanos nos lo exigen, aseveró el presidente del PRI estatal, Renato Alarcón Guevara al reunirse con delegados distritales de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

En compañía de la dirigente nacional de la CNOP, Cristina Díaz Salazar, la secretaria general de la CNOP en Veracruz, Erika Ayala Ríos, y la delegada del CEN del PRI, Lorena Martínez Rodríguez, Renato Alarcón destacó que el PRI se formó a partir de las organizaciones y en la representación de las causas populares más sentidas para la sociedad mexicana, “representábamos lo que los mexicanos aspiraban y tenemos que recuperar ese rumbo”.

Esto, dijo, sólo se puede lograr en el marco de la unidad que siempre ha caracterizado al Revolucionario Institucional, “mi responsabilidad no sólo es la de dirigir un partido, si no la de articular las diferentes corrientes y opiniones para construir una sola cosa que es, la unidad”.

Y es que unidos, el PRI siempre gana y así es como siempre ha demostrado que tiene la capacidad y los mejores cuadros para competir, “hoy nuestra responsabilidad como priistas, como ceneopistas, es construir esa unidad necesaria que nos permita transitar en un momento que es difícil, pero tengo la certeza que será el acicate para que construyamos un nuevo destino”.

Agregó que, Veracruz requiere y necesita a un Partido fuerte que represente las causas sociales, “los ciudadanos lo exigen y si partimos de esa convicción, tengo la certeza que vamos a regresar muy pronto a representar las mejores causas, aspirar al poder como todo partido político lo hace por el simple hecho de tenerlo, no es suficiente”.

El soporte que le han dado las organizaciones a este partido, consideró, serán extremadamente necesarios para lograr esta meta de reconstruir sobre la unidad bajo las circunstancias inéditas por las que atraviesa el PRI, por lo que se comprometió a garantizar que sea en el diálogo y la representación de cada uno de los sectores y organizaciones.

Por su parte la dirigente nacional de la CNOP, Cristina Díaz Salazar, expresó: “quiero resaltar dos virtudes importantes que debemos reconocer y que hoy la encarnan los exdirigentes del sector: la lealtad y la fidelidad. Aquí estamos porque somos leales y fieles a nuestro partido”,

Asimismo, la delegada del CEN del PRI, Lorena Martínez Rodríguez expuso que hay tres premisas fundamentales ante el actual proceso electoral: “un ánimo renovado para buscar el triunfo, mucha disposición y compromiso al trabajo y la unidad como premisa fundamental si queremos ganar, como estoy cierta que será el próximo 4 de julio”.

Finalmente Erika Ayala Ríos, secretaria general de la CNOP en Veracruz, manifestó que “los triunfos se construyen y la inclusión se genera en la medida que todos participen. Tenemos claridad que el PRI quiere ganar y para ganar tendrá que ir con las y los mejores candidatos y candidatas en la elección, por eso pido a todos su apoyo para trabajar”.