Anuncia IVD firma de convenio con CONADE y ENED

Mundo/Staff

Poza Rica, Ver.- Con la finalidad de tener mejores entrenadores capacitados para llevar el deporte a todos los rincones del Estado de Veracruz, la directora del Instituto Veracruzano del Deporte, licenciada María de los Ángeles Ortiz Hernández, anunció la firma del convenio entre el IVD, la Comisión de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED).

La rectora del deporte estatal dio el anuncio en el marco de la gira de trabajo que sostuvo en la Zona Norte, en donde precisó que la firma de este convenio servirá para desarrollar el programa deportivo comunitario en la entidad veracruzana.

“El deporte es una disciplina que se vuelve un hábito de vida, que dignifica, que te aferra a conseguir y lograr objetivos personales que se vuelven tan de uno, que te acostumbras a conseguir objetivos y logra sueños y que vives tu pasión cada día”, comentó.

La rectora del deporte en la entidad agregó que aunque año con año se firman convenios que puede parecer que es lo mismo, no es así ya que en el IVD “tenemos la instrucción del gobernador del estado, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, de hacer las cosas diferentes para lo cual hay que esforzarse no el doble ni el triple sino cinco veces más, eso es lo que nos va llevar al éxito, dar el plus y la pasión”.

Ortiz Hernández resaltó el apoyo y la disposición de la CONADE para este programa para Veracruz “ (gracias a) las buenas relaciones que hemos podido fomentar y mantener con el director Alfredo Castillo, este lunes 20 de febrero tenemos la firma de un convenio de colaboración entre Gobierno del Estado, la CONADE y la ENED, van a poder estar integrados no sólo a este Sistema Estatal sino se harán acreedores para estar colaborando con nosotros en todos los programas estatales y federales”.

Recalcó que la certificación será para todos los entrenadores y promotores deportivos comunitarios en el Estado de Veracruz, “este modelo es para todos los niveles que deseen participar, para todos los municipios y comunidades, se les va dar una capacitación, afiliar por parte de IVD y todos los entrenadores que trabajen en sus comunidades a través de este sistema, estarán avalados y tendrán un grado más de lo que ya tienen”.

Agregó, “su trabajo está siendo valorado, que tiene un extra un valor curricular que les puede ayudar en mucho”.