Estiaje severo para 2017, a diferencia de años anteriores

Por: Andrés Mendiola

Poza Rica, Ver.- El alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, reconoció que para el presente año se advierten condiciones de estiaje fuertes para la región de Poza Rica, por lo que desde este momento ya se coordinan acciones con autoridades de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), a fin de atender esta situación.

Expresó que incluso el problema ya se planteó a nivel estatal, en la búsqueda de solucionar el problema, en vista de la situación que desde este momento se está viviendo, que incluso ya está repercutiendo en empresas del ramo constructor.

“En esos meses deberíamos de tener una recuperación extraordinaria en cuestión de acumulación en los mantos acuíferos, y no ha sido así; hemos tenido una situación de temperaturas no acorde a los meses de diciembre, en donde debería de existir un poco más de lluvia, esperemos que esto mejore, porque si todavía no llega el estiaje, es preocupante lo que está sucediendo”, comentó.