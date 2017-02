Investiga FGE desaparición de estudiante, en Papantla

Papantla, Ver.- La Fiscalía Regional de la zona Poza Rica, a través de su representación distrital y de la delegación de la Policía Ministerial, realiza las diligencias correspondientes para esclarecer la no localización de un joven, oriundo de Papantla.

Para el caso, se encuentra desplegado el debido protocolo de actuación desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos que fueron denunciados ante el fiscal investigador adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de ese distrito judicial, quien inició la correspondiente carpeta de Investigación.

En todo momento, se prioriza la salvaguarda de la integridad de la persona y la investigación concluirá hasta conocer la ubicación del estudiante de un instituto educativo público, situado en la comunidad Polutla de ese municipio y esclarecer en su totalidad los hechos.

Un segundo alumno reportado como no localizado, fue ubicado sano y salvo y se encuentra en su domicilio.

Asimismo, se investiga el robo de una motocicleta de la que fue despojado en esta fecha, un ex alumno de dicho plantel educativo.