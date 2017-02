Registran Delegación de Atletismo para OE 2017

Mundo/Staff

Boca del Río, Ver.- Al atender la convocatoria del Instituto Veracruzano del Deporte que dirige la licenciada María de los Ángeles Ortiz Hernández, el presidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo, Israel Benítez Morteo, registró a los deportistas que tomarán parte de la Olimpiada Estatal 2017.

Israel Benítez Morteo inscribió a una delegación de 370 deportistas quienes obtuvieron su lugar luego de celebrarse los cuatro Regionales Estatales que se desarrollaron en Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca del Río y Xalapa.

El rector del atletismo estatal informó que las categorías participantes son la Sub 16, Sub 18 y Sub 21 provenientes de 36 municipios para tomar parte en 27 pruebas, 9 de campo y 18 de pista.

“Hicimos entrega a la directora del IVD el listado final de los selectivos que tuvimos en Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca del Río y Xalapa; tenemos una no sólo una selección compacta si no también calidad que esperamos que tengan un buen desempeño”, declaró Israel Benítez.

El presidente de la AVA afirmó que clasificarse a los eventos internacionales en este proceso de Olimpiada Nacional 2017 es un plus, “hay que trabajar con este grupo de atletas, hablamos de cuatro eventos previos a la fase nacional”.

“Creo que la selección de Veracruz tendrá representatividad en las pruebas de velocidad, fondo, lanzamientos, pista; hablamos de un equipo que empieza a hacer crecer el interés de atletas y entrenadores y nos llena de esperanzas de que será una delegación de buen nivel”, indicó.

Por otra parte, Israel Benítez Morteo tocó el tema de la otra asociación que pelea Liliana Allen, “quedó bien claro que la CAAD emitirá esta semana un documento de inejecución por parte de la señora Liliana y por esta gente que no ha cumplido con el ordenamiento de la CAAD, es lamentable que ellos confundan a los atletas y entrenadores”.

Benítez Morteo reveló que el 99por ciento de los entrenadores así como 36 clubes y más de mil 200 deportistas “están con la Asociación que represento y eso habla de una estabilidad estatal importante. Ha quedado bien clara la legalidad de la Asociación y seguiremos trabajando. El hecho de que convoquen eventos no les va funcionar dado que la mayoría de los entrenadores veracruzanos saben cómo está la situación jurídica”.