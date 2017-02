Con permiso vencido circulan más de 600 taxis

Por: Martha Cruz

Tuxpan, Ver.-Los más de 600 taxis que circulan en la ciudad solo compermiso, trabajan con restricciones, pues al no poderlo actualizar no pueden salir de la ciudad, es decir no pueden brindar una carrera foranea.

Personal de la delegación de Transporte Público, señaló que por instrucciones de la direcció general se suspendió la renovación de estos permisos, y la instrucción es no detener dichas unidades, y la detención sólo será si no cuentan con la documentación en regla, es decir deben de traer vigente la licencia de manejo, tarjeta de circulación y seguro.