Miguel Ángel Yunes vendrá a Álamo

EL MUNDO/STAFF

Álamo, Ver.-Tentativamente el día trece de febrero arribará a la ciudad de Álamo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares con la finalidad de analizar el tema de la citricultura, por tanto estarán presentes todas las personas y organizaciones ligadas fuertemente al rubro citrícola. Así lo anunció el Ingeniero Jorge Vera Hernández Subsecretario de Desarrollo Agrícola de la SEDARPA.

Comentó que la presencia del mandatario es de suma importancia dado que es necesario emprender acciones que permitan revitalizar el sector naranjero, dado que en el vecino país del norte se configuran nuevas disposiciones para el tránsito del sector alimentario.

Destacó que están por emprenderse trabajos de fumigación en Álamo, calificando de un logro el que en esta ocasión se utilice un producto ecológicamente amigable por lo que no se dañarán a los insectos benévolos, por lo que los propietarios de los apiarios no deben preocuparse.

Relató que la idea consiste en que los propietarios de una amplia zona naranjera no tengan mayores problemas para acreditar mediante una certificación que su naranja se encuentra en baja prevalencia y pueda ser comercializada en cualquier punto del país o en el extranjero inclusive.

Enalteció la labor de la pasada Junta Local de Sanidad Vegetal, presidida por Lorenzo Escudero, esperando que la actual directiva trabaje activamente en favor de una fruta sana y con una comercialización plena.