Los priistas saldremos con la frente en alto, orgullosos de nuestra militancia: Renato Alarcón

Llama a fortalecer la unidad al interior del partido para enfrentar los retos electorales que se avecinan

Xalapa, Ver.- Las circunstancias del Partido Revolucionario Institucional han cambiado, pero ello nos fortalece para regresar a las bases y construir una nueva oferta política, manifestó el presidente del PRI estatal, Renato Alarcón, al dar la bienvenida a los asistentes al taller de documentos básicos del partido, impartido por el Icadep.

Ante los aspirantes a una candidatura municipal, dijo que los priistas de verdad están dispuestos a someter su interés personal al del partido y de la sociedad para que le vaya bien al tricolor. “Hoy debemos de entender que la construcción de nuestra oferta es parte de un escenario completamente diferente, y en esta tarea, estoy seguro que las mujeres y hombres aquí presentes, como quienes están tomando estos cursos, tenemos esa misma convicción”.

Acompañado de integrantes del Comité Directivo Estatal y del presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político en Veracruz, Enrique Mendoza Ruiz, el líder estatal del Revolucionario Institucional dijo que más que un dirigente, hoy debe ser un articulador de las relaciones entre los liderazgos, grupos y quienes representan en diferentes niveles a los ciudadanos de Veracruz.

Por ello, llamó a la unidad del partido para salir victoriosos en los retos electorales que se avecinan. “Si no salimos con unidad y no la construimos, no lo lograremos, porque la sociedad civil a lo mejor no tiene los mejores lentes para mirarnos”.

Insistió en que los priistas que hoy se quedaron en el partido, “tenemos la frente en alto para presentarnos como lo que somos, de manos limpias, con convicción y el orgullo de nuestra militancia y al fortaleza ideológica para tener los resultados exitosos del 4 de junio”.

Por su parte, Enrique Mendoza Ruiz, presidente del Icadep en Veracruz, destacó que después de varios años y procesos electorales, hoy se abre la posibilidad de acreditar el examen de conocimientos sobre los documentos básicos del partido, a cualquier militante, de una manera clara y transparente.

Informó que hasta ahora, ya se han aplicado los exámenes correspondes en los municipios de Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba y por último hoy en Xalapa con la intención de cubrir algunas de las regiones más representativas del estado.