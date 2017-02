El candidato independiente dice: yo no fui

ESCÁNDALO EN LAS REDES SOCIALES

Desmiente a través de dos videos que circuló por Facebook

Por: Gustavo Maldonado

Gutiérrez Zamora, Ver.-El día miércoles se armó un escándalo en Facebook por un video que circuló en esta red social y al hacerse viral lo descubrieron seguidores del candidato Independiente Carlos Humberto Silva García, ex- director de obras públicas en el trienio 2004-2007, ex presidente municipal, 2007-2010.

Polémico resultó este video donde una señora X, la visitaron dos jóvenes solicitando su credencial de elector y firma a cambio de obsequiarle dos tazas con el logotipo de un Gallo y nombre del candidato, pero al rascarle el logotipo la señora descubrió de acuerdo al video que trae el nombre del Ex- Gobernador Javier Duarte.

Por lo que al descubrir este video que circuló el día de ayer, el candidato Independiente ” Contestó que es una guerra sucia en su contra”.

Por lo que el día de hoy jueves contestó por medio de este video que circula por esta red social hoy.

Donde el Candidato Carlos Humberto Silva García acepta que su equipo salió a solicitar el respaldo de la ciudadanía pidiendo la copia de su credencial de elector y firma a los ciudadanos pero recalca ” Nunca darle nada a cambio”. Tenemos plenamente identificada a la señora que se prestó a este artificio -dijo. Pero no actuaremos nada en su contra ni de los que circularon este video difamándome”.