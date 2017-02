Rehabilitan calles

OJITAL, SANTA MARÍA Y PUEBLO NUEVO

Estos trabajos consisten en engrave y compactación

EL MUNDO/STAFF

Álamo, Ver.- Como trabajo complementario a la obra de drenaje que se realizó el año pasado en Poblado Ojital Santa María, el Gobierno Municipal que encabeza Ricardo Arturo Serna Barajas rehabilita las calles con graba y compactación.

Lorenzo Paredes García, director de Obras Públicas informó que los trabajos para la introducción de drenaje o sistemas de agua potable son complementados con el engravado y compactación de las calles.

“Por orden del alcalde Ricardo Serna se están engravando varias colonias de la zona urbana y principalmente en comunidades como en Poblado Santa María donde hace un año se metió el sistema de drenaje y ahorita estamos complementando con el engravado.

“De igual manera estamos trabajando en Rodríguez Clara donde primero se introdujo un sistema de agua potable y también estamos complementando esa obra con un engravado y compactación para la rehabilitación de las calles”, precisó Paredes García.

“Yo hable hace rato con el encargado de la obra y me dijo, me urge terminar, por eso ando a las carreras y es que tenemos que ir a otros lados a engravar calles y mira, van echando la grava y enseguida van emparejando y va quedando, nos cumplió el presidente municipal, cumplió con su palabra, ahora sí como dice, hechos no palabras”, expresó Jorge Martínez, habitante de Poblado Santa María.

Por su parte, Rodolfo Hernández, habitante de Pueblo Nuevo considera que estas acciones demuestran la visión de crecimiento planteada por esta administración municipal, enfocada en impulsar acciones con rumbo social.