Partido Verde, podría ir en alianza con el PRI

Poza Rica, Ver.- De acuerdo con Pascual Ortega Galindo, representante del V distrito del Partido Verde Ecologista de México, para el próximo proceso electoral para contender por las alcaldías de los 212 municipios del estado de Veracruz, al menos en Poza Rica se buscará una alianza con el Partido Revolucionario Institucional.

Comentó que en Poza Rica, se pretende que sea el mismo partido Verde quien proponga el candidato para la alcaldía, ya que en las últimas alianzas ha sido el PRI quien ha sacado al abanderado en las contiendas electorales, por lo que buscarán un representante de su partido para los municipios de la zona norte.

Explicó que se buscará al mejor representante, ya que afirmó no hay partidos malos si no funcionarios que no representan los intereses de la ciudadanía.

“Me ha quedado claro que no hay partidos malos, si no funcionarios que buscan sus intereses propios por eso debemos ser cautelosos al elegir a nuestro representante, ya hay varias propuestas sin embargo seremos respetuosos de los tiempos”, señaló el entrevistado.

Cabe destacar que para representar al partido verde en esta contienda electoral a la alcaldía de Poza Rica, suenan algunos nombres entre ellos, Pablo Anaya y Ana Margarita López de Gándara.