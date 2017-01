VISITA INESPERADA A LOS PINOS

Pactan en secreto

El encuentro fue largo y duró alrededor de 2 horas

EL MUNDO/STAFF

Ciudad de México.- En el Diario el Universal, en la sección de opinión Salvador García Soto, en su columna Serpientes y Escaleras dio a conocer que Ricardo Anaya dirigente del PAN y Santiago Creel visitaron Los Pinos, el pasado viernes 20 de enero.

Señala que, “el encuentro fue largo; más de dos horas después, al salir de la casa presidencial pasada la media noche, los panistas llevaban bajo el brazo dos acuerdos y un pacto rumbo al 2018: Josefina Vázquez Mota sería candidata al Estado de México y el PRI reconocería su eventual triunfo; y para la elección presidencial, Peña y su partido ofrecían apoyo al PAN para ayudarlo a ganar la presidencia y evitar así un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador”.

Precisa que esta alianza no es nueva, en “2006 y 2012, panistas y priístas ya habían identificado a Andrés Manuel López Obrador como enemigo común.

Señala Salvador García Soto que, gobernadores confirmaron por boca de Anaya, que Peña Nieto “pidió unir fuerzas en 2018” Y de esta manera taparle el paso al dirigente nacional de MORENA.

“Los argumentos de Peña Nieto para pedir el apoyo del PAN y comprometer el del priísmo en 2018 fueron dos: el primero, que estaban conscientes que al PRI no le darían los números, con ningún candidato, para pelear la presidencia y, segundo, que desde Estados Unidos la nueva administración de Donald Trump les había dicho que no querían a López Obrador en la presidencia en 2018”.

Para que todos ganaran con el pacto, se reconocería el apoyo y reconocimiento del gobierno federal al triunfo de Josefina Vázquez Mota.