Invita Abel Mendoza a participar en la Olimpiada Estatal 2017

Mundo/Staff

Boca del Río, Ver.- Abel Mendoza, taekwondoin veracruzano subcampeón mundial de la especialidad, invitó a todos los deportistas del Estado “y también a los que no sean atletas que se sumen a este gran proyecto que está haciendo Ángeles Ortiz y todo el Instituto Veracruzano del Deporte por llegar hasta el último rincón del estado”, una de las premisas del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de la entidad.

Durante la presentación de la Olimpiada y Paralimpiada Estatal 2017, celebrada el mediodía de este jueves, el atleta surgido del proceso de Olimpiada Estatal dijo estar gratamente sorprendido por el trabajo que el IVD está haciendo de llegar a cada municipio “creo que nadie había tenido el interés de que el deporte en Veracruz llegara a su máximo esplendor”.

Surgido del proceso de Olimpiada Estatal, en donde estuvo del 2000 al 2011 obteniendo cinco preseas, de las cuales fueron cuatro de oro y una de plata, Abel Mendoza señaló que la Olimpiada y la Paralimpiada “son los inicios de todo deportista. En mi etapa deportiva como representante del estado la verdad es que siempre quise poner en alto el nombre de Veracruz”.

“Eso me inspiró para seguir en lo que era mi carrera deportiva y siempre ser un digno representante de mi estado y la verdad es que hasta el momento me enorgullece serlo y sigo entrenando día a día poniendo el máximo de mi esfuerzo, siendo no sólo un buen deportista sino también un buen estudiante, un buen hijo, un buen ciudadano porque yo creo que es lo que necesitamos ahora para hacer muchos cambios en nuestro país”, enfatizó el subcampeón mundial veracruzano.