COLUMNA: GENTE DETRÁS DEL DINERO

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Por: Mauricio Flores

Coparmex, y el jenga mexicano

Entre las propuestas el “Nuevo Acuerdo” que presentó Gustavo A. de Hoyos está recortar una veintena de programas sociales que señala Coparmex están duplicados y buscan un rendimiento –asegura- electoral como los comedores comunitarios… esos que sirven un millón de raciones diarias con apoyo de 60 mil voluntarios en 5,200 unidades, mucha ubicadas en estados donde el PRI, el partido de Enrique Peña Nieto, perdió las elecciones de 2016.

La mejora de la asignación presupuestal es una exigencia constante y de hecho, en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico se pactó reducir el gasto corriente y ampliar el superávit primario. Empero, organizaciones como el IMCO que lleva Juan Pardinas insisten en la duplicidad y corte partidista de programas como tales comedores que gastan 3 mil millones de pesos anuales que, de ser suprimidos, sólo aminorarían 1.1% la recaudación del IEPS a gasolinas.

Para la Sedesol a cargo de Luís Miranda, el programa estrella es Progresa pues mantiene el nivel de bienestar mínimo a 6 millones de personas implica un gasto anual cercano a 60 mil millones de pesos, en tanto que las pensiones para 4 millones de adultos mayores suman cerca de 40 mil millones. Evaluar la eficacia de tales programas (como ya lo hace la OCDE de José Ángel Gurría) para reducir la pobreza es una exigencia ciudadana. Pero reclamar su desaparición, quitarle una pieza más a un edificio de frágil equilibrio, podría provocar consecuencias tan o más indeseables como el gasolinazo. ¿Se anima la Coparmex?

Remedios ante Trump

En su primera conferencia como presidente, Donald Trump dejó en claro el nuevo proteccionismo estadounidense, básicamente aranceles contra de la relocalización de empleos e inversión manufacturera de su país en México o China. La respuesta lógica de México sería la diversificación de fuentes de inversión y la innovación tecnológica como lo está haciendo la firma alemana T-Systems cuyo presidente Reinhard Clemens visitó Puebla las operaciones de la firma aquí conducida por Federico Casas-Alatriste, cuyas ventas han subido 30% en soluciones de Internet y cyberseguridad. O el anuncio de Arca Continental, que comanda Manuel Barragán, de invertir 4 mil millones de pesos este año en el país dada la expectativa positiva que tiene como el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina

MVS, todavía no hay refrendo

Pues el pleno del IFT que encabeza Gabriel Contreras aún no discute si otorga o no el refrendo de los 60Mhz concesionados a la empresa de Joaquín Vargas en la banda de 2.5Hhz. Así, aún no se sabe sí MVS tendrá ooootro año para “desarrollar servicios” y que pretende vender a América Móvil.

Progreso en Progreso

Lejos de tirarse a lamentar el recorte presupuestal, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza llegó a un acuerdo con el gobierno de Yucatán de Rolando Zapata para ampliar el Puerto Progreso para recibir carga y combustibles bajo un modelo de negocios desarrollado por la Coordinación de Puertos y Marina Mercante dirigida por Guillermo Ruiz de Teresa.