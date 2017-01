En alerta el sector comercial en Poza Rica

Por: Gabino Escamilla

Poza Rica, Ver. El director de Protección Civil de este municipio Claudio Cervantes Guerrero, en compañía del director de Prevención del Delito realizaron la mañana de este jueves un recorrido para supervisar y realizar una valoración de los daños a las tiendas comerciales, como Soriana Gran Patio, Fábricas de Francia, Chedraui, Elektra, Salinas y Rocha.

En este recorrido el funcionario señaló que sostuvieron una plática con los gerentes de estas tiendas departamentales, donde se acordó estar en comunicación directa, para poder hacer frente a situaciones, como la vivida la tarde del pasado miércoles con los actos vandálicos ocurridos.

Esta platica es con el fin de mejorar las acciones de respuestas ante estos problemas, afortunadamente las brigadas, respondieron casi al cien por ciento y no paso a mayores, pero se busca mejorar las acciones de respuestas.

Se dijo que las tiendas se encuentran en alerta, pero no realizar una sicosis y no alarmar a la población.